Начинающий преступник ограбил ювелирный магазин, но потерял украшения при бегстве

В Таганроге 18-летнего юношу задержали за ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Ростовской области.

Недавно в полицию города обратилась директор ювелирного магазина. По ее данным, кто-то проник в торговый зал и похитил золото, но часть украденных украшений обронил, когда в темноте покидал место преступления.

Составленный фоторобот подозреваемого привел оперативников к 18-летнему местному жителю. Молодой человек признался в содеянном и заявил, что решил совершить преступление, чтобы испытать острые ощущения, и долго готовился к краже со взломом, изучая ролики в интернете.

Полицейские изъяли у фигуранта лишь несколько похищенных украшений, остальные выпали из его рюкзака во время бегства. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

