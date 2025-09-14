На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина совершил кражу, чтобы попасть в тюрьму и отвлечься от рутины реальной жизни

Таец решил сесть в тюрьму и совершил кражу из-за проблем в реальной жизни
Depositphotos

Житель Таиланда специально совершил кражу, чтобы спрятаться от тягот жизни и вернуться в тюрьму. Об этом сообщает The Thaiger.

В четверг, 11 сентября, житель провинции Удонтхани пришел в ювелирный магазин, расположенный в одном из местных ТЦ, и попросил примерить золотое кольцо стоимостью 28 тыс. бат (около 73 тыс. рублей). Надев кольцо на палец, он неожиданно спросил у продавцов: «Если я просто выйду с этим кольцом, меня арестуют?». Когда сотрудники подтвердили это предположение, посетитель вышел из магазина с кольцом в руке. Мужчину догнали, а на место вызвали полицию.

Подозреваемым оказался 30-летний мужчина по имени Пакин. На допросе он признался, что намеренно совершил кражу, потому что хотел вернуться в тюрьму, где ранее отбывал наказание за кражу. Со словам задержанного, жизнь за решеткой казалась ему легче, чем трудности, с которыми он столкнулся на свободе.

В тот же день в полицейский участок пришла жена Пакина с их трехлетней дочерью на руках и призвала мужа подумать о семье. Задержанный сказал, что считает себя плохим человеком, и хотел бы извиниться перед ними.

Известно, что одозреваемый также признался в употреблении метамфетамина. Владелец ювелирного магазина не стал выдвигать обвинения в отношении мужчины, однако правоохранители все же возбудили дело об употреблении наркотиков, и отправили тайца в рехаб.

Ранее американец специально ограбил банк на $1, чтобы сесть в тюрьму.

