Женщина с детьми сбежала от отчима, который 22 года насиловал ее и держал взаперти

В Бразилии мужчина 22 года держал падчерицу взаперти и насиловал

В Бразилии женщина 22 года провела взаперти и родила троих детей от своего отчима, сообщает Metrópoles.

Случай произошел в бразильском штате Парана. По данным газеты, жертва начала подвергаться насилию в возрасте 7 лет. С тех пор отчим полностью контролировал ее жизнь и жестоко обращался — психологически и физически.

В 16 лет девушку принудили выйти за него замуж после того, как она забеременела. За 22 года насилия у женщины родилось трое детей от этого мужчины.

Ей удалось сбежать от отчима в прошлый вторник, 16 сентября. Для этого 29-летняя потерпевшая заявила, что ей необходимо отвезти детей в больницу, но вместо этого обратилась в полицию.

Вскоре 51-летний насильник был задержан. В доме нашли камеры, записи с актами насилия, включая записи, где агрессор заставлял жертву вступать в отношения с другими мужчинами.

Задержанному предъявили обвинения в изнасиловании, удержании против воли и психологическом насилии. За это ему могут назначить наказание в виде 100 лет лишения свободы. Мать пострадавшей уже дала показания, однако полиция не сообщила, ведется ли в отношении нее отдельное расследование.

