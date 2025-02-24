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В Чехии мужчина три месяца держал женщину на цепи в подвале и морил голодом

Житель Чехии похитил знакомую, обрил ей голову и три месяца держал в подвале
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Shutterstock

В Чехии мужчина запер женщину в подвале и несколько месяцев издевался над ней, сообщает iDNES.cz.

Около трех месяцев назад водитель грузовика Карел Н. похитил 27-летнюю женщину и бросил в подвал заброшенного дома в деревне Сиржеми. Он обрил ей голову, морил голодом, держал на цепи и насиловал. 22 февраля жертве удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям. Те признались, что были шокированы внешним видом женщины.

«На шее у нее была цепь. Она жаловалась, что ее держат в подвале с ноября, и умоляла о помощи. Я разбудила мужа, и мы занесли ее в дом. Я заперла все двери, полагая, что за ней кто-то следит», — вспоминает местная жительница.

Как сообщается, пленница оказалась давней знакомой Карела и, по некоторым данным, в прошлом она вместе с ним участвовала в надругательстве над другой женщиной. Четыре года назад мужчина заманил первую жертву к себе домой и приступил к пыткам. Мужчина изнасиловал ее и дал напиток, выпив который потерпевшая почувствовала себя плохо и захотела уйти, но Карел не дал ей этого сделать. Он связал ее, надел на шею электрический ошейник, избил и проколол ей соски. За всем этим наблюдала женщина, которая впоследствии сама оказалась жертвой тирана.

В настоящее время Карел Н. находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее на Камчатке мужчина выследил любимую, похитил ее, удерживал в прицепе и насиловал.

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