В АТОР рассказали, угрожают ли пожары в Аланье российским туристам

Лесные пожары на курорте Аланья в турецкой провинции Анталья не затронули районы отдыха туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«По информации от принимающих компаний, туроператоров очаги лесных пожаров в районе Аланьи расположены в горной местности и не затрагивают отельные зоны на побережье», — говорится в публикации.

Уточняется, что ситуация может коснуться отдельных экоотелей в горах около Аланьи. Но они пользуются популярностью в основном у местных жителей, и пакетные туры туроператоры туда не продают.

По данным АТОР, в настоящее время огонь не угрожает российским организованным туристам в районе Аланьи, аннуляций и просьб о досрочном возвращении нет.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что огонь приближается к отелям, где отдыхают в том числе российские туристы. Так, по данным журналистов, несколько сотен россиян, которые отдыхают в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, наблюдают ужасную картину. К туристической зоне приближается лесной пожар. По словам туристов, с утра ощущается едкий запах гари. Небо заволокло дымом.

