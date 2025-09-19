На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская воспитательница, избившая ребенка из-за каши, предстанет перед судом

В Новороссийске будут судить воспитательницу, избившую ребенка из-за каши
Freepik.com

В Новороссийске перед судом предстанет экс-воспитательница детского сада, которая обматерила и избила ребенка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и завершено расследование уголовного дела по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестокостью. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел в одном из местных дошкольных учреждений. На кадрах с места заметно, как педагог ест вместе с детьми, но одна из воспитанниц плачет и не хочет кушать. Недовольная женщина сначала нецензурно высказалась в отношении двухлетнего ребенка, затем дала ей несколько пощечин. После этого она забрала тарелку с кашей и ушла.

Ранее воспитательница несколько минут избивала ребенка на прогулке в Нижнекамске.

