Воспитательница обматерила детсадовца и избила за нежелание есть кашу

В Новороссийске воспитательница детского сада ударила ребенка по малозначительному поводу. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в одном из местных дошкольных учреждений. На кадрах с места заметно, как педагог ест вместе с детьми, но одна из воспитанниц плачет и не хочет кушать.

Недовольная женщина сначала нецензурно высказалась в отношении двухлетнего ребенка, затем дала ей несколько пощечин. После этого она забрала тарелку с кашей и ушла.

После того, как видео распространилось в социальных сетях, на него обратили внимание в департаменте образования и полиции. По данным 112, женщина уже не работает в заведении.

Сотрудники СК РФ организовали проверку, в действиях педагога следователи усмотрели признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Не исключается, что подобные случаи в практике воспитательницы уже были.

