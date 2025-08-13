На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воспитательница обматерила детсадовца и избила за нежелание есть кашу

112: в Новороссийске воспитательница избила двухлетнего ребенка
Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Новороссийске воспитательница детского сада ударила ребенка по малозначительному поводу. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в одном из местных дошкольных учреждений. На кадрах с места заметно, как педагог ест вместе с детьми, но одна из воспитанниц плачет и не хочет кушать.
Недовольная женщина сначала нецензурно высказалась в отношении двухлетнего ребенка, затем дала ей несколько пощечин. После этого она забрала тарелку с кашей и ушла.

После того, как видео распространилось в социальных сетях, на него обратили внимание в департаменте образования и полиции. По данным 112, женщина уже не работает в заведении.

Сотрудники СК РФ организовали проверку, в действиях педагога следователи усмотрели признаки неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Не исключается, что подобные случаи в практике воспитательницы уже были.

Ранее в Кирове пьяный мужчина ночью разгромил детский сад и сбежал.

