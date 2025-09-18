Воспитательница несколько минут избивала ребенка на прогулке в Нижнекамске

На видео попало, как воспитательница из Нижнекамска избивает ребенка на прогулке

В Татарстане сотрудница детсада избила малыша во время прогулки и лишилась работы. Видео опубликовал Telegram-канал «Черный список Нижнекамск».

Инцидент произошел на территории детского сада №73 в Нижнекамске. Очевидец снял шокирующие кадры на телефон. На записи видно, как женщина наносит ребенку удары руками и ногами в течение нескольких минут.

В администрации Нижнекамского района сообщили KazanFirst, что после инцидента сотрудники образовательного учреждения уже провели проверку.

Делом также заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства потребовали увольнения воспитательницы, заведующая детсадом исполнила это указание.

Ранее сотрудница детского сада избила годовалого воспитанника и свалила все на другого ребенка.