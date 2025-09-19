Пять представителей программы «Время героев» победили по итогам ЕДГ-2025

Руководитель программы «Время героев», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров заявил, что пятеро участников программы одержали победу на прошедших в России выборах в единый день голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

По словам Комиссарова, пятеро представителей «Времени героев» приобрели новый статус по итогам голосования — четверо участников обучения и руководитель программы.

В частности, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и Еврейскую автономную область соответственно. Станислав Кочев вошел в состав Государственного совета Коми, Евгения Вылцана избрали депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников получил мандат депутата Тамбовской городской думы.

Руководитель программы также выразил уверенность, что все победившие на выборах проявят себя с лучшей стороны.

С 12 по 14 сентября в России прошел Единый день голосования — крупнейшая электоральная кампания года. В 81 субъекте страны состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней. Какие регионы стали рекордсменами по явке, каковы основные тренды прошедших выборов, и что они значат для политической системы страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в «Единой России» положительно оценили итоги сентябрьских выборов.