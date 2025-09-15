На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Единой России» положительно оценили итоги сентябрьских выборов

Медведев: кандидаты «Единой России» достойно выступили в ходе кампании-2025
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Кандидаты «Единой России» достойно выступили на выборах, прошедших в рамках Единого дня голосования-2025, итоги кампании показывают, что у партии серьезные ресурсы перед выборами в Госдуму. Об этом заявил председатель политической силы Дмитрий Медведев на ВКС с регионами по предварительным итогам ЕДГ-2025, сообщила пресс-служба партии.

Медведев подчеркнул, что кампании всех уровней прошли организованно, количество нарушений минимально. Также он отметил рост числа участников специальной военной операции среди кандидатов партии.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что, согласно предварительным результатам, ЕДГ-2025 положительно складывается для партии. По его словам, по завершении данной кампании необходимо сразу начинать подготовку к следующему Единому дню голосования.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, которого «Единая Россия» выдвинула кандидатом на выборах главы региона, безусловным приоритетом в ходе ЕДГ-2025 в субъекте стали вопросы безопасности. Он подчеркнул, что в регионе были созданы все условия для того, чтобы каждый житель имел возможность проголосовать вне зависимости от обстоятельств.

В Республике Коми трехуровневые выборы прошли прозрачно, организованно и безопасно, добавил врио главы региона Ростислав Гольдштейн.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в этом году «Единая Россия» в регионе получила хороший опыт слаженной работы. На выборах в заксобрание, по предварительным данным, партия получает около 50% от общего числа голосов избирателей.

Дмитрий Медведев особо отметил, что голосование проходило, по сути, в боевых условиях — не только на территориях приграничных субъектов, где есть линия боевого соприкосновения, а практически по всей стране. Он поблагодарил граждан России, которые, несмотря на трудности, проявили желание участвовать в выборах, а также региональные команды «Единой России» — за подготовку кампании-2025.

Ранее сообщалось, что в Единый день голосования выборы разных уровней прошли в 81 регионе РФ. Состоялись прямые выборы губернаторов 20 регионов, депутатов 11 заксобраний, 25 дум административных центров. Также прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.

