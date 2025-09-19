На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл из магазина шоколадки и раздал прохожим

Житель Мурманской области украл шоколадки и раздал прохожим
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Мурманской области местный житель попал под уголовное преследование после кражи шоколада из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как рассказали правоохранители, от владельца продуктового магазина на улице Данилова в Кандалакше поступило заявление о том, что неизвестный обокрал торговую точку. Предметом интереса вора стал шоколад — злоумышленник унес сладости на 6,5 тысяч рублей.

С помощью камер полицейские установили, что к преступлению причастен ранее не судимый 19-летний местный житель.

Мужчину задержали, он полностью раскаялся в содеянном. На вопрос, куда он дел столько сладостей, он рассказал, что раздал их случайным прохожим. Свои мотивы молодой человек объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Прокопьевске школьницы украли 77 упаковок пломбира и съели его.

