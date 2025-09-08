На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские школьницы своровали из холодильника в парке 77 упаковок мороженого и съели его

В Прокопьевске школьницы украли 77 упаковок пломбира и съели его
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Прокопьевске несовершеннолетние любительницы мороженого обокрали неохраняемый холодильник в парке и поплатились. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

Как установили правоохранители, 15-летняя и 16-летняя девушки, прогуливаясь ночью по Зенковскому парку, обратили внимание на холодильник, накрытый защитным чехлом. Они вскрыли его и забрали оттуда 77 упаковок пломбира, которые позже съели.

Владелица холодильника, обнаружив пропажу, обратилась в полицию. Сумма причиненного предпринимательнице ущерба составила восемь тысяч рублей.

Личности нарушительниц были установлены, их поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Также в МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража» УК РФ и привлекли к административной ответственности родителей несовершеннолетних сладкоежек за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Якутии поймали подростка, который регулярно воровал из магазина сладости и прятал их в лесу.

