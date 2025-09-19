На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Кадырова получил юбилейную медаль ОМОНа «Ахмат-Крепость»

В Грозном Адаму Кадырову вручили медаль в честь 25-летия ОМОНа «Ахмат-Крепость»
dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров получил памятную медаль «25 лет ОМОН «Ахмат-Крепость». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, в честь юбилея образования силовой структуры в Грозном прошло торжественное построение.

«В ходе мероприятия Абдул-Керим Кадыров вручил памятные юбилейные медали «25 лет ОМОН «Ахмат-Крепость» (на транспорте)» Адаму Кадырову, Абузайду Висмурадову, Шарипу Делимханову и Аслану Ирасханову», — рассказал Кадыров-старший.

Кроме того, отличившихся бойцов «Ахмат-Крепости» наградили почетными грамотами, медалями, а также знаками «За отличие в службе» II степени и «Участник боевых действий».

До этого Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что Адам не имеет незаслуженных наград. Он отметил, что все те, кто награждал его 17-летнего сына, делали это за конкретные достижения.

Ранее Кадыров заявил, что у него нет личных самолетов.

