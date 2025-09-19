На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Минприроды рассказал о причинах глобального потепления на Земле

Козлов: за последние 50 лет парниковые газы стали причиной потепления на Земле
true
true
true
close
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Из-за накопления парниковых газов каждое десятилетие температура на Земле становится все выше. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на презентации «Арктического досье», сообщают РИА Новости.

По его словам, такая тенденция наблюдается последние 50 лет. Глава Минприроды России обратил внимание, что темпы потепления в Арктике в 3,5 раза превышают среднемировые, поэтому арктические экосистемы наиболее уязвимы для глобального изменения климата.

В июле 2025 года физик Владимир Семенов, представляющий Институт физики атмосферы имени Обухова, отметил, что к изменениям от глобального потепления нужно готовиться, чтобы сделать его потенциально выгодным для России.

По словам ученого, «если понимать, что произойдет, качественно и научно обоснованно оценивать возможные изменения и вовремя готовиться к ним, тогда, мы минимизируем риски и сможем извлечь больше выгод». В случае, если ситуация будет пущена на самотек, то будет больше неприятностей, чем преимуществ.

Ранее человека признали главным фактором глобального потепления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами