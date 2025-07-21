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Физик Семенов заявил о выгоде от глобального потепления для России

Физик Семенов перечислил условия, при которых потепление будет выгодно России
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Физик Владимир Семенов, представляющий Институт физики атмосферы имени Обухова, поделился своим видением потенциальных выгод, которые глобальное потепление может принести России. Он отметил в интервью РИА Новости растущую выраженность изменений климата, включая более мягкие зимние периоды, поздние снегопады и увеличение количества летних осадков.

Семенов пояснил, что понимание последствий потепления в арктическом регионе стало формироваться около тридцати лет назад. В настоящее время наблюдается все более частая смена периодов сильной жары с обильными дождями. Летняя погода в Москве приобретает характеристики, более свойственные южным регионам, таким как Воронежская и Ростовская области. Экстремально высокие температуры могут приводить к аномальным погодным явлениям и в других частях страны. К примеру, интенсивный нагрев атмосферы в районе Баренцева моря может стать причиной резкого похолодания в Уральском регионе и других частях России.

Для углубленного исследования влияния изменений климата российские и китайские ученые объединили усилия в рамках исследовательской группы под руководством Лина Ванга, признанного эксперта в области климатологии. Профессор Ванг обладает уникальным опытом в использовании современных аналитических и диагностических методов.

Перед исследовательской командой поставлена задача выяснить, каким образом потепление влияет на выбросы парниковых газов. Семенов подчеркнул необходимость детального изучения процессов, происходящих в России, для эффективной адаптации к новым климатическим условиям и извлечения преимуществ из потепления.

До этого эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что средняя летняя температура в России в ближайшие полвека возрастет минимум на 2–3°C.

Ранее российские ученые нашли способ остановить глобальное потепление.

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