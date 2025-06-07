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Человека признали главным фактором глобального потепления

Вильфанд: деятельность человека стала главным фактором глобального потепления
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Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Антропогенные факторы стали доминирующей причиной роста глобальных температур, превзойдя влияние природных явлений вроде Эль-Ниньо. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Парниковые газы — основной фактор нагрева планеты. Это уже закономерность: человеческая деятельность влияет на климат сильнее, чем природные циклы», — подчеркнул синоптик.

Он уточнил, что фаза Эль-Ниньо, фиксировавшаяся в 2023-2024 годах, завершилась в апреле и не возобновится до конца осени.

Текущая нейтральная фаза тихоокеанского климатического цикла (ни Эль-Ниньо, ни Ла-Нинья) продлится минимум до ноября. Прошедший период Ла-Нинья был аномально слабым и почти не повлиял на температурные рекорды. При Эль-Ниньо океан отдает тепло атмосфере, а при Ла-Нинья — поглощает его.

Международная команда ученых выяснила, что из-за вызванного человеком изменения климата почти 4 миллиарда человек — около 49% населения Земли — за последний год испытали на себе как минимум на 30 дней больше экстремальной жары, чем было бы в мире без глобального потепления.

Ранее ученые открыли новый климатический феномен, усиливший засухи почти вдвое.

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