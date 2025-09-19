На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие продукты полезно есть осенью

Врач Денисенко: сладкие и горькие продукты полезно есть осенью
true
true
true
close
Shutterstock

В осенний период для поддержания настроения и иммунитета важно включать в рацион продукты, которые поднимут тонус и дадут энергию. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Инфекционист и педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева рассказала газете «Известия», что сбалансированное питание по принципу «гарвардской тарелки» и качественный сон помогут в профилактике ОРВИ.

«Больше всего полезны для организма продукты со сладким вкусом. Конечно, мне, как диетологу, странно было бы советовать сладкое на каждый день, но, согласно китайскому учению, чем больше сладкого включается в меню в это время, тем лучше для здоровья. И для настроения», — подчеркнула врач.

По ее словам, речь идет не только о продуктах с сахаром, но и о фруктах, меде, говядине, натуральных десертах. Кроме того, можно иногда есть «нежные» кондитерские изделия — зефир, мармелад, пастилу, мороженое и сладкие каши.

Денисенко также посоветовала обратить внимание на горькие продукты — баранину, пшено, сухофрукты и некоторые овощи. Сочетание сладкого и горького позволит организму справиться с межсезоньем, заключила она.

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков до этого говорил «Газете.Ru», что рыбий жир особенно полезен в холодное время года, потому что может способствовать улучшению функций иммунных клеток.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит климатическая осень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами