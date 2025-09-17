Россиян призвали укреплять иммунитет рыбьим жиром осенью

Эксперт Коньков: рыбий жир особенно полезен в холодное время года

Рыбий жир является ценным источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбьего жира может способствовать улучшению функций иммунных клеток, что помогает организму более эффективно бороться с инфекциями, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.

«Рыбий жир — это маслянистая жидкость янтарного или ярко-желтого цвета. Она обладает выраженным запахом и вкусом. Получают ее из печени трески, скумбрии, сельди и некоторых других пород рыб. В ее состав входит множество ценных для организма веществ», — объяснил он.

Среди особенно ценных веществ можно выделить несколько.

Омега-3. Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают риск развития тромбоза, ускоряют процессы регенерации клеток, улучшают состояние кожи, нормализуют артериальное давление.

Витамин D. Это вещество играет важную роль в функционировании иммунной системы организма. Оно также ускоряет усвоение кальция, необходимого для построения опорно-двигательного аппарата ребенка.

Витамин А. Отвечает за полноценный обмен веществ, хорошее состояние слизистых оболочек, защищает организм от негативного воздействия окружающей среды. Это важный витамин и для поддержания защитных свойств организма.

Витамин Е. Он повышает свертываемость крови, способствует правильному развитию мышечной системы. Антиоксиданты. Они замедляют процессы старения клеток и освобождают организм от свободных радикалов.

«Помимо этого, в состав продукта входят йод, сера, фосфор, бром и другие микроэлементы. Их дозировки минимальны и терапевтического значения они не имеют. Рыбий жир легко окисляется в организме. Благодаря этому полезные вещества легко усваиваются, что увеличивает их пользу», — отметил эксперт.

Особенно рыбий жир полезен в холодное время года, когда риск простудных заболеваний возрастает. Однако врачи советуют учитывать индивидуальные особенности. Важно также соблюдать рекомендованные дозировки, чтобы избежать возможных побочных эффектов. В целом при правильном подходе рыбий жир может стать полезным дополнением к питанию, способствующим укреплению здоровья и повышению устойчивости к заболеваниям.

Но важно помнить о противопоказаниях.

Среди них: аллергические реакции на рыбу и морепродукты, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, хронический панкреатит, обострение холецистита, инфекционные заболевания поджелудочной железы, переизбыток витамина D в организме, нарушения свертываемости крови, патологии щитовидной железы.

«Важно и соблюдение правильной дозировки препарата. При ее значительном превышении возможно проявление побочных эффектов: диареи, приступов рвоты и тошноты, обострение имеющихся хронических заболеваний. При появлении таких симптомов применение препарата прекращается, рекомендуется обратиться к врачу», — резюмировал он.

