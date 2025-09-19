Двое пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Гладков: мирная жительница и боец СВО ранены после атаки по Белгородской области

Мирная жительница и военнослужащий из подразделения «Орлан» получили ранения при атаках украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При атаках дронов ВСУ пострадали мирная жительница и боец подразделения «Орлан» <...> Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, военнослужащий получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки при выполнении служебных задач. Это произошло в городе Шебекино — его доставили в местную центральную районную больницу.

Женщина, в свою очередь, была ранена в селе Грузское Борисовского района. Сообщается, что FPV-дрон совершил атаку на многоквартирный дом. Пострадавшая сама обратилась в городскую больницу №2, где врачи зафиксировали баротравму. После оказания медицинской помощи она была отпущена на амбулаторное лечение.

Накануне населенный пункт Никольское Белгородского района в Белгородской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, одна женщина пострадала. Как писал Гладков, удар был нанесен по административному зданию предприятия, а женщина проходила рядом.

Ранее ВСУ атаковали Белгород, пострадала 18-летняя девушка.