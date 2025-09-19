В Гидрометцентре рассказали о засушливом сентябре

Вильфанд: этот сентябрь в Москве станет одним из самых засушливых

Сентябрь 2025 года в Москве станет одним из самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений. Об этом ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что с самого начала месяца погодой в Москве управлял антициклон. Осадков в городе не было, как и условий для облаков.

«И вполне возможно, что этот сентябрь будет одним из самых засушливых месяцев, ведь влаги выпало всего ничего», — рассказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что похожие по засушливости сентябри были в 1949 и 1982 годах, а также в 2023 году, когда 25 дней не было ни капли дождя.

На этой неделе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве с сегодняшнего дня начнет снижаться, 24 сентября ожидается наступление климатической осени.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной части страны прогнозируется ощутимое понижение температуры в третьей декаде сентября.

В северной части Европейской России в ближайшие дни ожидается теплая погода, в сравнении со столичным регионом температура воздуха будет на 2–3°C выше.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что столичные зимы становятся теплее.