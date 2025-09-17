В метеобюро Москвы сообщили, что столичные зимы становятся теплее

Зимы в российской столице становятся более теплыми. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что сохраняется тенденция к более теплой температуре воздуха зимой, но из этого вовсе не следует, что каждая следующая зима в Москве будет теплее предыдущей.

Позднякова подчеркнула, что весной температура воздуха в столице, по сравнению с предыдущим 60-летним периодом, также повысилась, поскольку на нее влияет происшедшее за эти годы изменение городского рельефа.

16 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу текущей недели в центральную часть европейской территории страны придет осенняя облачная погода.

До этого Вильфанд сообщил, что в августе текущего года температурный режим на территории Российской Федерации в целом соответствовал норме, однако в ряде регионов наблюдалось значительное превышение климатических показателей.

Ранее россиянам напомнили о правилах запуска отопительного сезона.