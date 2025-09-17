На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В метеобюро Москвы сообщили, что столичные зимы становятся теплее

Синоптик Позднякова: зимы в Москве становятся теплее
true
true
true
close
mos.ru

Зимы в российской столице становятся более теплыми. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что сохраняется тенденция к более теплой температуре воздуха зимой, но из этого вовсе не следует, что каждая следующая зима в Москве будет теплее предыдущей.

Позднякова подчеркнула, что весной температура воздуха в столице, по сравнению с предыдущим 60-летним периодом, также повысилась, поскольку на нее влияет происшедшее за эти годы изменение городского рельефа.

16 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу текущей недели в центральную часть европейской территории страны придет осенняя облачная погода.

До этого Вильфанд сообщил, что в августе текущего года температурный режим на территории Российской Федерации в целом соответствовал норме, однако в ряде регионов наблюдалось значительное превышение климатических показателей.

Ранее россиянам напомнили о правилах запуска отопительного сезона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами