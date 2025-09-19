На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В бархатный сезон в России ожидается наплыв китайских туристов

В октябре в Россию приедет много туристов из Китая и Казахстана
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В бархатный сезон иностранцы едут в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Лидерами по росту турпотока станут Сочи и Минеральные Воды. При этом число гостей из Китая вырастет минимум на треть.

Самым востребованным городом среди иностранцев стала Москва — доля поездок туда в этом бархатном сезоне составит 30%. Далее в рейтинге — Санкт-Петербург (11%), Сочи (3%), Краснодар (3%) и Ростов-на-Дону (2%).

Популярность отдыха в Сочи у иностранных путешественников выросла на 33% по сравнению с бархатным сезоном прошлого года. Этой осенью больше интуристов также встретят Минеральные Воды и Екатеринбург: на 26 и 14% соответственно.

Этой осенью в Россию приедут путешественники из Казахстана (14% от всех поездок в сентябре-октябре 2025 года), Белоруссии (13%) и Китая (8%).

«Россия стала популярнее у туристов из Китая: в сентябре-октябре турпоток из Поднебесной вырастет на 33%. Уже сейчас в Россию без визы могут въезжать организованные группы китайских путешественников, а для их удобства в отелях и аэропортах появляются указатели и объявления на китайском языке, растет число гидов, владеющих китайским, активно развивается система China Friendly. Всплеск интереса к путешествиям по России заметен не только со стороны Китая. В бархатном сезоне стоит ожидать больше туристов из Армении и Казахстана: на 15 и 14% соответственно. Важно развивать инфраструктуру и сервис, а также рассматривать все пути для либерализации визового режима с иностранными партнерами, чтобы путешественникам было комфортно и они захотели вернуться в Россию», — прокомментировал Игорь Сивец, член совета директоров сервиса путешествий Туту.

Ранее в России спрогнозировали бум бизнес-поездок в Китай после отмены виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами