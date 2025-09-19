В бархатный сезон в России ожидается наплыв китайских туристов

В октябре в Россию приедет много туристов из Китая и Казахстана

В бархатный сезон иностранцы едут в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту в ходе исследования, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Лидерами по росту турпотока станут Сочи и Минеральные Воды. При этом число гостей из Китая вырастет минимум на треть.

Самым востребованным городом среди иностранцев стала Москва — доля поездок туда в этом бархатном сезоне составит 30%. Далее в рейтинге — Санкт-Петербург (11%), Сочи (3%), Краснодар (3%) и Ростов-на-Дону (2%).

Популярность отдыха в Сочи у иностранных путешественников выросла на 33% по сравнению с бархатным сезоном прошлого года. Этой осенью больше интуристов также встретят Минеральные Воды и Екатеринбург: на 26 и 14% соответственно.

Этой осенью в Россию приедут путешественники из Казахстана (14% от всех поездок в сентябре-октябре 2025 года), Белоруссии (13%) и Китая (8%).

«Россия стала популярнее у туристов из Китая: в сентябре-октябре турпоток из Поднебесной вырастет на 33%. Уже сейчас в Россию без визы могут въезжать организованные группы китайских путешественников, а для их удобства в отелях и аэропортах появляются указатели и объявления на китайском языке, растет число гидов, владеющих китайским, активно развивается система China Friendly. Всплеск интереса к путешествиям по России заметен не только со стороны Китая. В бархатном сезоне стоит ожидать больше туристов из Армении и Казахстана: на 15 и 14% соответственно. Важно развивать инфраструктуру и сервис, а также рассматривать все пути для либерализации визового режима с иностранными партнерами, чтобы путешественникам было комфортно и они захотели вернуться в Россию», — прокомментировал Игорь Сивец, член совета директоров сервиса путешествий Туту.

