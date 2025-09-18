Встречу Путина с лидерами думских фракций назвали традиционной

Депутат Матвейчев: Путин встречается со всеми партиями на равных

Президент России Владимир Путин провел традиционную встречу с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его словам, глава государства всегда встречается не только с представителями «Единой России», которая представляет большинство, но и с лидерами миноритарных партий.

«Теоретически он мог бы этого не делать, но тем не менее оказывает уважение, встречается со всеми на равных», — отметил депутат.

Матвейчев подчеркнул, что встреча стала демонстрацией партийной консолидации. По его словам, все партии поддерживают стратегические цели развития общества, обозначенные президентом.

«Цели, которые были обозначены президентом, поддерживаются абсолютно всеми партиями нашей страны. Вот это очень важно понять. И это очень важно, что мы не раздергиваем, что у нас нет внутренней гражданской войны между собой», — сказал он.

Депутат добавил, что ключевые цели связаны с обеспечением экономической устойчивости и решением демографических вопросов. По его словам, президент акцентировал внимание на необходимости принятия сбалансированного и социального бюджета на ближайшие три года.

«Нам очень важна эта экономическая устойчивость и не нужно лишнего популизма», — добавил он.

Матвейчев также добавил, что особое внимание на встрече было уделено поддержке участников специальной военной операции.

«Президент еще раз подчеркнул, что он приверженец того, чтобы участники СВО занимали место в органах власти, в том числе в партиях, и призвал партии давать им возможности для участия в политической жизни», — отметил депутат.

Матвейчев напомнил, что на прошлых выборах 1656 участников СВО баллотировались в депутаты, часть из них получила мандаты. По его мнению, люди, доказавшие свою преданность стране, должны занимать руководящие должности.

«Президент проводит подобные встречи, заботится о политическом климате в стране и о том, чтобы у нас был слышен голос каждой партии. Консолидация и сосредоточенность на национальных задачах — все это было продемонстрировано на встрече», — заключил депутат.