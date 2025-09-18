На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Объятый пламенем экстремал протащил автомобиль на 100 метров за рекордное время

Австриец поджег себя и протащил машину на 100 метров за 56 сек., установив рекорд
Австрийский экстремал Йозеф Тедтлинг попал в Книгу рекордов Гиннесса, протащив автомобиль на дистанцию в 100 метров всего за 56,42 секунды, будучи объятым пламенем, пишет UPI.

Зрелищное испытание прошло в Вене. Пока Тедтлинг тащил машину, его помощник все время находился рядом с огнетушителем, готовый вмешаться в случае непредвиденной ситуации. После завершения забега команда использовала сразу три огнетушителя, чтобы быстро потушить пламя.

Для австрийца это далеко не первый подобный рекорд. Ранее он уже отметился самыми длительными и экстремальными трюками с огнем: больше пяти минут горел в полном обмундировании без кислорода, протащил транспортное средство на расстояние почти 600 метров, проехал на велосипеде 200 метров за 49,55 секунды, будучи в огне, и преодолел по тросу более 60 метров.

По словам Йозефа, такие трюки требуют не только выносливости, но и абсолютной концентрации, ведь любое замедление или ошибка могут привести к печальным последствиям.

Ранее женщина установила рекорд по прыжкам на скакалке в коньках.

