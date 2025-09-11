На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина установила рекорд по прыжкам на скакалке в коньках

Фигуристка за минуту 136 раз прыгнула через скакалку в коньках, установив рекорд
true
true
true

Чемпионка Венгрии по фигурному катанию Эстер Сомбатхейи вошла в Книгу рекордов Гиннесса, продемонстрировав необычный номер на льду. Спортсменка выполнила 136 прыжков через скакалку за одну минуту на коньках, пишет UPI.

Рекорд был установлен на катке в Сан-Вэлли (штат Айдахо, США). Сомбатхейи значительно превзошла прежнюю планку — 45 прыжков, установленную для этой дисциплины Книгой рекордов Гиннесса.

Эстер известна как многократная чемпионка Венгрии по фигурному катанию среди юниоров и взрослых. По ее словам, цель этого выступления заключалась не только в самом рекорде, но и в том, чтобы вдохновить спортсменов на новые формы самовыражения в фигурном катании.

«Я хочу вдохновить других фигуристов и исполнителей мечтать о большем и показать, что всё возможно, если быть достаточно смелыми. Я хотела бы расширить мир фигурного катания, добавив в него новый, зрелищный акробатический элемент», — прокомментировала она.

Ранее женщина пробежала 100 метров босиком по деталям Lego и установила рекорд.

