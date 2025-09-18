Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержку решений по СВО

Президент РФ поблагодарил «Единую Россию» за работу над решениями по СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций выразил благодарность партии «Единая Россия» за поддержку и совместную работу по подготовке всех решений, связанных со специальной военной операцией. Об этом сообщил Telegram-канал политической силы.

«Хотелось бы еще раз поблагодарить вашу фракцию за поддержку всех решений и за совместную работу при подготовке этих решений в рамках координат, в которых мы живем», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в Ново-Огарево прошла встреча президента России с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе.