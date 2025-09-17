Пьяная мать бросила в десятилетнего сына кастрюлю с кипятком

В Бразилии 28-летнюю женщину арестовали по подозрению в жестоком обращении с десятилетним сыном. Об этом сообщает Metropoles.

По информации СМИ, женщина вместе с детьми проживала в городе Касерис. Инцидент произошел 6 сентября. Как удалось установить правоохранителям, пьяная мать попросила сына подготовить воду для купания сестры. Ребенок не выполнил инструкцию родительницы, и та, разозлившись, бросила в него кастрюлю с кипятком. Мальчик получил ожоги спины и рук.

В издании уточнили, что, несмотря на серьезность травм ребенка, более суток его не показывали врачам и лечили дома мазью от опрелостей. На следующий день о случившемся узнала тетя мальчика. Женщина приехала к родственнице, забрала племянника, отвезла его в больницу и связалась со Службой защиты детей. Также в Службу обратилась бабушка мальчика по материнской линии. Женщина рассказала, что внук не раз жаловался на побои со стороны матери.

В итоге мальчика изъяли из семьи, а его мать арестовали. Сейчас ребенок, по решению суда, живет с бабушкой.

Ранее в Германии мужчина напился и искупал в кипятке своего двухлетнего пасынка.