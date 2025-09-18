На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе на памятнике нашли ошибку в слове «красноармейцы»

Telegram-канал «Ростов №1»

В Ростовской области обнаружили ошибку в слове «красноармейцы» на памятнике воинам-интернационалистам. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

Инцидент произошел со Стелой воинам-интернационалистам в городе Морозовске. Монумент отреставрировали в рамках городской программы. Однако обнаружилось, что на нем неправильно написали слово «красноармейцы», причем ошибка является достаточно заметной.

До этого ветеран Великой Отечественной получил от чиновников поздравление с ошибками. В тексте можно увидеть фразы «многолетний труб 6 звании офицера» и «Великой Отечественной бойне».Губернатор области заявил, что по факту случившегося проведут проверку и накажут виновных.

Ранее россиянам напомнили о важности сохранения памяти о предках-героях.

