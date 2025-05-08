Ветеран Великой Отечественной получил от чиновников поздравление с ошибками

Уроженцу Вологодской области, ветерану Великой Отечественной войны Федору Смирнову, который сейчас проживает в Санкт-Петербурге, вручили поздравление с днем рождения, в котором было несколько грамматических ошибок. Об этом сообщил Telegram-канал «ГородЧе», который опубликовал фото документа.

В тексте можно увидеть фразы «многолетний труб 6 звании офицера» и «Великой Отечественной бойне».

На сообщения об ошибках в поздравлении отреагировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который и вручал Смирнову благодарность. Он заявил, что власти проведут проверку по факту случившегося и накажут виновных.

Позднее глава региона сообщил, что появились предварительные результаты служебного расследования. По его словам, текст поступил в печать «в корректном виде» после проверки редактора, корректора и лично Филимонова.

«Видимо, произошел технический сбой, в котором мы сейчас разбираемся. Либо, чего не хотелось бы допускать, это некий злой умысел. Безусловно, разберемся. И все ответственные и виновные <...> должны будут понести соответствующее должностное взыскание», — заключил губернатор.

До этого сообщалось, что в Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье об уничтожении или повреждении мемориальных сооружений. Известно, что она нанесла на памятник ветеранам Великой Отечественной войны зеленым цветом букву Z.

Ранее стало известно об инциденте в Якутии, где девятилетний мальчик закрасил портреты ветеранов черной краской на мемориале.