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Россиянам напомнили о важности сохранения памяти о предках-героях

Депутат ГД Кузнецова: сохранение памяти о предках-героях должно быть традицией
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Пресс-служба Сбера

Сохранение памяти о предках-героях Великой Отечественной войны должно быть семейной традицией. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказала вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова. Она отметила, что дерево без корней засыхает, и если человек не учитывает опыт предыдущих поколений, ему придется учиться на своих ошибках.

«И тут год, который объявлен в России, 2025-й год, посвященный 80-летию Победы, как раз еще раз нас возвращает к важности помнить о своих предках. Это те герои, люди, которые защитили для нас нашу Родину. <...> Мы наследники этих героев, нужно быть достойными их подвига», — подчеркнула Кузнецова.

Она добавила, что молодому поколению россиян важно осознавать, что они являются продолжателями семейных традиций. Это ответственность за свою жизнь и за свою семью.

До этого сообщалось, что в рамках проекта «Цветок Победы» в соцсети Одноклассники заработало мини-приложение, с помощью которого пользователи из любой точки мира смогут почтить память участников Великой Отечественной войны.

Среди виртуальных мемориалов — монумент Победы в Москве, памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мемориал Советскому солдату подо Ржевом, мемориал героическим защитникам Тулы, Брестская крепость в Белоруссии и другие. Всего — более 15 мемориалов.

Ранее в России запустили интерактивную новеллу о подвиге советского народа в ВОВ.

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