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Блогера Сидоропуло арестовали

Суд в Москве арестовал блогера Сидоропуло по делу о мошенничестве

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Тверской районный суд Москвы арестовал блогера Андрея Сидоропуло, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

По данным следствия, блогер создал в социальных сетях платную обучающую программу, которая якобы должна была помочь в обогащении. После получения денег Сидоропуло вместе с сообщниками не выполняли свои обязательства.

Под стражей блогер будет находиться два месяца — до 19 октября текущего года.

В январе 2023 года Сидоропуло объявили в федеральный розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Его задержали 20 августа текущего года.

От действий блогера пострадали порядка 40 граждан, которые суммарно передали за обучение свыше 8,3 млн рублей. Офисы блогера работали в Москве и Краснодаре. В своих соцсетях Сидоропуло продавал курсы по арбитражу трафика — закупке трафика по низкой цене, чтобы перепродать его дороже.

Ранее Аркадия Укупника уличили в присвоении трех мест на парковке для инвалидов.

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