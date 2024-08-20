В Краснодаре задержали находившегося в розыске за мошенничество блогера Сидоропуло

В Краснодаре задержали блогера Андрея Сидоропуло, которого подозревают в мошенничестве с онлайн-курсами. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

По версии следствия, мужчина вместе с неназванными лицами организовал образовательные курсы, в рамках которых обещал, что прошедшие обучение смогут легко зарабатывать. Кроме того, блогер заявлял, что обучающиеся гарантированно будут получать высокий доход.

Отмечается, что от его действий пострадали порядка 40 граждан, которые суммарно передали Сидоропуло за обучение свыше 8,3 млн рублей. Офисы блогера работали в Москве и Краснодаре.

Мужчину объявили в федеральный розыск в январе. Как писал Mash, спустя полгода силовики вышли на его след в Краснодаре, где он и был задержан. Вскоре его доставят в московский суд, где изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 октября.