Жительница Запорожской области отправлена в колонию за финансирование ВСУ

Жительница Энергодара получила 14 лет колонии за перевод денег для ВСУ
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд приговорил жительницу города Энергодар Запорожской области к 14 годам колонии по обвинению в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Суд приговорил виновную к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в период с конца 2023 года по май 2024 года женщина перевела около 7 тысяч рублей на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины. Отмечается, что эти деньги предназначались для финансовой поддержки материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

17 сентября сообщалось, что суд Крыма приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам данных о кораблях Черноморского флота Российской Федерации.

Ранее ФСБ предотвратила попытку жителя Новосибирска совершить госизмену.

