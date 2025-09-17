На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за передачу данных о кораблях флота РФ

В Крыму приговорили мужчину к 14 годам за передачу Украине данных о кораблях ЧФ
Shutterstock

Суд Крыма приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в передаче украинским спецслужбам данных о кораблях Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Севастопольский городской суд республики признал россиянина 1980 года рождения виновным в государственной измене.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на один год.

Накануне ФСБ сообщила, что военный суд приговорил жителя Почепского района Брянской области к 18,5 года лишения свободы. Его признали виновным в подготовке взрыва в Трубчевском районе по заданию «проукраинской террористической организации».

Кроме того, он также должен будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее жителя Перми приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену.

