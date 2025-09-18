На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ предотвратила попытку жителя Новосибирска совершить госизмену

ФСБ РФ: пытавшемуся совершить госизмену новосибирцу объявили предостережение
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Жителю Новосибирска, пытавшемуся совершить государственную измену, объявили официальное предостережение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Новосибирской области.

В заявлении отмечается, что 23-летний россиянин пытался связаться с представителями «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) с целью принять участие в деятельности, направленной против безопасности РФ. Также он посещал тематические ресурсы украинских военизированных объединений. По данным ведомства, молодой человек искал информацию о способах оказания помощи Вооруженным силам Украины.

«С учетом наличия в деятельности указанного гражданина условий для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ <...>, в целях предупреждения совершения преступления, УФСБ России по Новосибирской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий», — говорится в сообщении.

Если молодой человек проигнорирует предупреждение сотрудников органов безопасности, он будет привлечен к уголовной ответственности.

Ранее жительницу Башкирии заподозрили в отправке денег украинской организации.

