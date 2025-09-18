На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о смерти экс-мэра Вологды, обвиняемого в коррупции

ФСИН: экс-мэр Вологды Шулепов умер в областной больнице, где проходил лечение
Алексей Филиппов/РИА Новости

Обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ по Вологодской области, передает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что экс-чиновник ушел из жизни 17 сентября.

«Информация о том, что он скончался в СИЗО, не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе.

Первой о смерти бывшего мэра Вологды сообщила его дочь Елена Шулепова. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» она написала, что ее отца «больше нет». При этом женщина не раскрыла никаких подробностей.

Евгений Шулепов был задержан в мае 2024 года по подозрению в коррупции. По версии следствия, с ноября 2008 года по март 2017 года, занимая должность главы Вологды, он получал от застройщиков взятки в виде денежных средств, недвижимости и крупных скидок на покупку жилья. Также утверждалось, что чиновник с помощью адвоката и аффилированных лиц через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей.

В мае текущего года по уголовному делу Шулепова было утверждено обвинительное заключение. Бывшему мэру предъявили окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур за содействие в получении разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В августе Генеральная прокуратура РФ подала иск к экс-чиновнику, его родственникам и близкому окружению с требованием изъять имущество и доли в компаниях, которые были приобретены преступным путем. Под арест попали 49 объектов недвижимости, денежные средства и доли в предприятиях.

Находясь в СИЗО, Шулепов перенес инсульт. Тогда его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.

Ранее умер бывший губернатор Новгородской области.

