Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды

Бывший мэр Вологды, экс-депутат Госдумы и законодательного собрания Вологодской области Евгений Шулепов, обвиняемый в коррупции, скончался. Об этом сообщила его дочь Елена на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Папы больше нет», — написала Елена Шулепова.

В мае текущего года по уголовному делу экс-мэра было утверждено обвинительное заключение. Шулепову предъявили окончательное обвинение в получении 11,3 млн рублей взяток от коммерческих структур за содействие в получении разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

По версии следствия, с ноября 2008 по март 2017 года, занимая должность главы Вологды, Шулепов получал от застройщиков взятки в виде денежных средств, недвижимости и крупных скидок на покупку жилья.

15 мая 2024 года Шулепов был задержан и арестован. Он находился в СИЗО, где перенес инсульт, после чего отказался от мандата депутата областного законодательного собрания. Следствие утверждает, что с помощью адвоката и аффилированных лиц Шулепов через подконтрольные организации получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 млн рублей. Ему также были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

В августе текущего года Генпрокуратура подала иск к Шулепову, его родственникам и близкому окружению с требованием изъять имущество и доли в компаниях, которые, по данным следствия, были приобретены преступным путем. Под арест попали 49 объектов недвижимости, доли в предприятиях и денежные средства 14 ответчиков.

Ранее умер бывший губернатор Новгородской области Прусак.