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Генпрокуратура требует конфискации активов экс-мэра Вологды Шулепова

«Ъ»: генпрокуратура требует изъять активы экс-мэра Вологды Евгения Шулепова
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Телеграм-канал Евгений Шулепов

Вологодский суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры о конфискации активов экс-мэра Вологды и бывшего депутата Госдумы Евгения Шулепова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие утверждает, что Шулепов с 2003 года систематически нарушал антикоррупционное законодательство, скрывая контроль над коммерческими активами. Через подставных лиц, включая дочь, он вывел активы Вологодского станкостроительного завода, привел предприятие к банкротству и выкупил его по заниженной стоимости.

В период работы мэром Шулепов, как утверждается, принуждал застройщиков приобретать спортивные комплексы у аффилированной компании. После избрания в Госдуму он продал часть активов на 425 млн рублей без декларирования дохода, направив средства на покупку золота, палладия, элитной недвижимости в Сочи и Московской области, а также спецтехники, отмечается в публикации.

При обысках у экс-мэра изъяли $16,6 тыс. и €20 тыс., арестованы банковские счета на 70 млн рублей. Шулепов вину отрицает.

Шулепова задержали 13 мая 2024 года и спустя два дня отправили под арест. В декабре экс-чиновника экстренно госпитализировали в реанимацию с критически низким пульсом.

Ранее Путин заявил, что коррупция характерна для многих стран мира.

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