Полицейского по делу журналистов Baza уволили со службы

ТАСС: полицейского Селиванова, обвиняемого во взятках Baza, уволили со службы
true
true
true
close
Shutterstock

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 управления МВД России по городу Белгороду Александр Селиванов, обвиняемый в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий, уволен из правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

В публикации говорится, что начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, проходящий по делу, был отстранен от службы.

«Селиванов А. А. в настоящее время нигде не работает, так как уволен из отдела полиции №3 УМВД России по городу Белгороду», — говорится в документах.

Агентство отметило, что по данным суда, Аблаев и Селиванов в течение двух лет получали денежные переводы от журналистов Telegram-канала Baza.

До этого сообщалось, что Аблаев, обвиняемый в получении взятки от журналистов Baza и в превышении должностных полномочий, признал вину.

Также суд отклонил апелляцию на арест Селиванова. В суде он признал вину в получении взятки. Помимо этого, в московском СИЗО находится оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza в течение двух лет.

7 августа Мосгорсуд оставил в СИЗО главреда Baza Глеба Трифонова, подозреваемого в получении служебных сводок от правоохранителей за денежное вознаграждение. Защита главреда Baza просила отпустить его под залог в 3 млн рублей или под домашний арест.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

