Москвички назвали устаревшей идею «успеть выйти замуж до 30»

Половина жительниц Москвы (50%) назвали устаревшей идею «успеть выйти замуж до 30». Это следует из исследования дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого есть в распоряжении «Москвы 24».

По данным газеты «Известия», современные россияне все чаще связывают себя узами брака после 30 лет. Средний возраст женихов достигает 35 лет, а невесты обычно старше 33.

Аналитики «Мамбы» выяснили, что стереотип о браке до 30 подпитывают ожидания семьи (35%), закрепившиеся установки из прошлого (31%) и биология. Они уточнили, что 29% опрошенных часто слышат о том, что до 30 лет фертильность выше. Многие из них признались, что испытывают чувство давления, когда слышат эту фразу.

«Заметнее всего подгоняет семья: 41% респондентов регулярно слышат от родственников напоминания про брак и детей. На втором месте – соцсети (31%), где «все подруги уже с детьми». А на третьем — сами москвички (21%), которые честно признаются: именно они чаще всего напоминают себе о желании создать семью», — говорится в исследовании.

69% респондентов подчеркнули, что готовы подождать с замужеством, однако, не хотят вступать в брак не по любви.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров до этого рассказал, что российская молодежь предпочитает карьеру вступлению в брак. Он подчеркнул, что современные молодые люди не торопятся заключать брачный союз.

