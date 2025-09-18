Врач предупредила, чем грозит пропуск завтрака

Пропуск завтрака грозит развитием проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ксения Ерусланова.

Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова рассказала газете «Известия», что после пробуждения стоит выпить стакан теплой воды для запуска работы желудочно-кишечного тракта. После этого нужно позавтракать — завтрак должен восполнять до 25–30% суточной калорийности блюд.

«Когда человек регулярно пропускает прием пищи из-за нехватки времени или стрессовой ситуации, в его организме вырабатывается гормон стресса – кортизол. Этот глюкокортикоидный гормон запускает процессы воспаления, а также может стимулировать рост атеросклеротических бляшек. И то, и другое приводит к проблемам с сосудами», — рассказала Ерусланова.

По ее словам, не стоит пренебрегать приемами пищи, чтобы снизить риски развития болезней сердца и сосудов.

Профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов до этого говорил, что неправильный завтрак или его отсутствие могут приводить к нехватке энергии по утрам. По его словам, завтрак помогает запустить обменные процессы и дает энергию на первую половину дня.

