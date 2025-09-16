На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор раскрыл причины отсутствия энергии по утрам

zefirchik06/Shutterstock/FOTODOM

Неправильный завтрак или его отсутствие могут приводить к отсутствию энергии по утрам. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор кафедры факультетской терапии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Альфред Богданов.

По его словам, завтрак помогает запустить обменные процессы и дает энергию на первую половину дня. Он должен содержать преимущественно сложные углеводы (каши, хлеб), которые обеспечат организм энергией, а не только белковые продукты — яйца, мясо или творог.

«В отсутствие углеводов белок начинает использоваться организмом для выработки энергии, а не для восстановления. Это приводит к дополнительной нагрузке на печень и почки», — отметил Богданов.

Кроме того, профессор посоветовал утром есть фрукты и не пить крепкий кофе натощак.

Терапевт и психолог Марина Астафьева до этого говорила, что соблюдение режима дня поможет позитивно начинать день и зарядиться энергией. По ее словам, важно также включать в рацион на завтрак белки и углеводы, например, кашу и цельнозерновой хлеб с овощами или сливочным маслом. Помимо этого, для позитивного настроя нужна умеренная физическая активность. Для этого можно выполнить комплекс утренней зарядки на 15 минут или потанцевать под любимую музыку.

