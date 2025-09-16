На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, почему пироги не стоит есть на завтрак

Врач Кашух: пироги не могут заменить полноценный завтрак
Anna_Pustynnikova/Shutterstock/FOTODOM

Овощной пирог с цельнозерновой основой может служить разовым вариантом завтрака, но не должен становиться регулярной заменой полноценного приема пищи. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист пояснила, что пирог не может считаться полноценной альтернативой основному приему пищи, поскольку его пищевая ценность обычно уступает традиционным блюдам. В классических пирогах содержится много простых углеводов и жиров, но часто недостает критически важных компонентов — полноценного белка и минеральных веществ.

«Чтобы использовать пирог в качестве основного блюда, его питательность важно повысить: например, добавить в начинку нежирный белок — творог, куриное филе, индейку или рыбу, а также увеличить долю и разнообразие овощей в рецепте», — отметила специалист.

До этого Кашух предупреждала, что пациентам с хроническими заболеваниями пищеварительной системы и метаболическими нарушениями рекомендуется исключить из рациона сдобную выпечку.

Она также подчеркнула, что от классических сладких и жирных пирогов, к примеру, с масляным кремом необходимо полностью отказаться в период обострения заболеваний ЖКТ, в том числе панкреатита и холецистита.

Ранее врач перечислила самые безопасные заменители сахара.

