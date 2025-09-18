В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель ведомства.

В ночь на 18 сентября в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения. В 5:18 мск они были сняты.

По данным СМИ, над Волгоградом произошли от 10 до 15 взрывов.

17 сентября в пресс-службе минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 357 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В пресс-службе отметили, что всего с начала проведения спецоперации Украина потеряла 667 самолетов, 283 вертолета, свыше 84 тыс. беспилотников, порядка 620 зенитных ракетных комплексов, а также более 25 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

