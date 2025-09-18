На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о работе средств ПВО над Волгоградом

SHOT: над Волгоградом произошли от 10 до 15 взрывов
MOD Russia/Global Look Press

Над Волгоградом произошли от 10 до 15 взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали очевидцы, что около 1:30 мск в южной части Волгограда была слышна серия громких звуков. В небе наблюдались вспышки: предположительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку украинских беспилотников. Изначально местные жители сообщали о звуке мотора и от пяти до восьми взрывов. К настоящему моменту, по их словам, количество взрывов достигло от 10 до 15.

Громкие звуки также были слышны в соседних населенных пунктах. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В 1:17 мск представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

В конце августа Telegram-канал SHOT сообщал об около 10 взрывов над Волгоградом на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, взрывы над столицей Волгоградской области и селом Мариновка продолжались в течение 15 минут.

Ранее мирные жители пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область.

