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В США россиянина обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники

Минюст США: гражданина РФ арестовали по обвинению в экспорте микроэлектроники

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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

В США арестовали гражданина России Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского минюста.

«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован», — отметили в ведомстве.

В числе предъявленных россиянину обвинений: нарушение закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве. По мнению американских властей, микроэлектроника, экспортом которой занимался россиянин, может использоваться при производстве беспилотников.

Первое слушание по его делу Постового запланировано на 19 сентября в суде города Тампа, штат Флорида.

В начале сентября стало известно, что в зарубежных странах под стражей находятся 8 тыс. 857 российских граждан, многие — по политическим обвинениям. Все чаще россиян задерживают за шпионаж, вмешательство в дела страны и другие надуманные предлоги, заявил директор Фонда поддержки и защиты прав проживающих за рубежом соотечественников Александр Удальцов.

Ранее в МИД РФ предупредили, что в США участились случаи арестов россиян.

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