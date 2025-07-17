Защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции

Руководство следственного изолятора в Вашингтоне затягивает сроки хирургической операции, необходимой россиянину Денису Постовому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Уильяма Коффилда.

«У него камень в желчном, который нужно удалить. <...> Мы надеемся, что ему готовят хирургическую операцию. Однако операция сильно затянулась, и эта задержка, конечно, вызывает беспокойство», — сказал юрист.

По его словам, в СИЗО признают необходимость операции, однако ссылаются на то, что у них нет одобрения Службы маршалов США.

Суд во Флориде арестовал россиянина Дениса Постового 20 сентября 2024 года, обвинив его в нарушении экспортных санкций.

17 сентября стало известно о задержании Постового по обвинениям в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее сообщалось, что Франция ожидает от США документы для экстрадиции баскетболиста Касаткина.