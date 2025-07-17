На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции

РИА Новости: руководство СИЗО в США затягивает сроки операции Дениса Постового
true
true
true
close
Jall

Руководство следственного изолятора в Вашингтоне затягивает сроки хирургической операции, необходимой россиянину Денису Постовому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Уильяма Коффилда.

«У него камень в желчном, который нужно удалить. <...> Мы надеемся, что ему готовят хирургическую операцию. Однако операция сильно затянулась, и эта задержка, конечно, вызывает беспокойство», — сказал юрист.

По его словам, в СИЗО признают необходимость операции, однако ссылаются на то, что у них нет одобрения Службы маршалов США.

Суд во Флориде арестовал россиянина Дениса Постового 20 сентября 2024 года, обвинив его в нарушении экспортных санкций.

17 сентября стало известно о задержании Постового по обвинениям в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее сообщалось, что Франция ожидает от США документы для экстрадиции баскетболиста Касаткина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами