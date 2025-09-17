Адвокат заявил о задержании переведенного под домашний арест россиянина Постового

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала гражданина России Дениса Постового. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд.

Юрист отметил, что суд ранее перевел Постового под домашний арест из федерального округа Колумбия в штат Флорида. Однако 11 сентября он был задержан.

«Но до того, как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли, забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы <...> в Фармвилле (штат Вирджиния — «Газета.Ru»)», — сказал Коффилд.

Адвокат добавил, что в настоящее время россиянин находится в центре задержания. Сторона защиты планирует добиться его освобождения под залог. По словам юриста, у Постового сейчас «нет легального статуса в США».

О задержании Постового стало известно в сентябре прошлого года. Его обвинили в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции.