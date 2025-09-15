В Госдуме предупредили, что четыре дня в неделю вместо пяти будут работать не все

Депутат Нилов: переход к четырехдневной рабочей неделе в РФ будет постепенным

Рынок труда в России сам постепенно перейдет на четыре рабочих дня в неделю, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это все должно проходить эволюционно, синергетически, и ни в коем случае никакой регуляторики быть не должно», — выразил мнение депутат и подчеркнул, что сокращение рабочей недели случится «не сегодня, не завтра и не послезавтра».

Он отметил, что после пандемии работодатели уже частично перешли на удаленную и смешанную формы занятости, а в некоторых компаниях работают четыре и три дня в неделю за счет перераспределения ресурсов и самоорганизации.

Нилов обратил внимание, что не во всех сферах удастся сократить рабочее время таким образом.

«Есть формы занятости, когда люди получают сдельно, есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Не будет удаленно врач делать операцию. Поэтому надо понимать, что это будет постепенно, будет касаться не всех сфер, не всех должностей», — сказал глава комитета.

На прошлой неделе юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина сообщила, что следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября. Они продлятся с 2 по 4 число.

