Россияне выбирают спокойные форматы работы даже в ущерб зарплате

Более 33% опрошенных россиян работают полностью удаленно или в гибридном формате
Depositphotos

На фоне растущего выгорания все больше россиян выбирают более спокойные форматы работы. 34% респондентов планируют перейти либо уже работают полностью удаленно или в гибридном режиме, который помогает лучше сочетать работу и личную жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

21% уже перешли на фриланс, отдавая предпочтение проектной занятости и гибкому графику, 13% рассматривают возможность открыть собственный бизнес, чтобы обрести большую свободу и гибкость в рабочем расписании. Кроме того, 32% задумываются о переезде из мегаполисов в небольшие города или сельскую местность. При этом переезд воспринимается как инвестиция в качество жизни: меньше стресса, меньше расходов, больше контроля над собственным временем.

Среди тех, кто сменил работу, 23% ушли в сферы, связанные с ручным трудом и ремеслом, например, мастерские, салоны красоты, агроусадьбы и локальные производства. 21% опрошенных перешли на фриланс в областях дизайна, копирайтинга, маркетинга и IT, еще 18% начали заниматься репетиторством и коучингом, около 14% выбрали временное трудоустройство в туризме, сезонных или волонтерских проектах. Кроме того, часть респондентов выделила творческие профессии — фотографию, организацию мероприятий, кулинарию, а также занялись индивидуальным предпринимательством, открыв ПВЗ, работая риелторами или в других направлениях.

Многие готовы оптимизировать личные расходы, чтобы снизить рабочую нагрузку и получить больше свободного времени: так, 54% опрошенных считают приемлемым уровень оплаты от 40 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц за несложную работу с предсказуемыми обязанностями и удобным графиком. Лишь 19% стремятся сохранить прежний доход в районе 100 тыс. рублей и выше при смене формата работы — чаще всего это сотрудники IT и старшего менеджмента. Остальные (27%) выбирают золотую середину, стремясь к балансу между доходом и комфортом, отдавая предпочтение гибкому графику и возможностям для развития.

«Наше исследование показало, что 53% респондентов в возрасте 28–45 лет испытывают постоянную усталость и чувство опустошения. В ответ на это многие принимают осознанное решение сменить работу и снизить темп жизни, чтобы сохранить здоровье и восстановить силы. Сотрудники все чаще выбирают форматы занятости с гибким графиком, которые помогают избежать выгорания и поддерживать психологическое равновесие. При этом перед ними стоит сложная задача: сохранить баланс между уровнем жизни и доходами на фоне высокой инфляции и постоянного роста стоимости товаров и услуг, что требует от них поиска новых стратегий финансового планирования и адаптации к изменяющимся экономическим условиям», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россияне заявили о резком росте рабочей нагрузки при прежнем доходе.

